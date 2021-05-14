السعودية اليوم / أمانة جدة تواصل فعاليات عروض الضوء بمناسبة عيد الفطر المبارك



جدة 02 شوال 1442 هـ الموافق 14 مايو 2021 م واس

واصلت أمانة محافظة جدة اليوم فعاليات عروض الضوء في عدد من المواقع والميادين بالمحافظة؛ ضمن فعالياتها احتفالاً بعيد الفطر المبارك.

وأوضح مدير خدمة المجتمع بأمانة جدة ماجد بن عمر السلمي أن فعاليات الأمانة التي انطلقت مساء أمس تستمر 3 أيام وتتضمن عرض" 3D" في ميدان النورس، وعروضا ضوئية في بوابات (طريق مكة – طريق المدينة الشرقية – طريق المدينة الغربية )، وفي دوار الجمل وميدان القناديل.

وأشار السلمي إلى أن الفعاليات شهدت حضورا من سكان وزوَّار محافظة جدة وسط إجراءات احترازية يجري تطبيقها للوقاية من فيروس

// انتهى //

22:12ت م

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جدة 02 شوال 1442 هـ الموافق 14 مايو 2021 م واسواصلت أمانة محافظة جدة اليوم فعاليات عروض الضوء في عدد من المواقع والميادين بالمحافظة؛ ضمن فعالياتها احتفالاً بعيد الفطر المبارك.وأوضح مدير خدمة المجتمع بأمانة جدة ماجد بن عمر السلمي أن فعاليات الأمانة التي انطلقت مساء أمس تستمر 3 أيام وتتضمن عرض" 3D" في ميدان النورس، وعروضا ضوئية في بوابات (طريق مكة – طريق المدينة الشرقية – طريق المدينة الغربية )، وفي دوار الجمل وميدان القناديل.وأشار السلمي إلى أن الفعاليات شهدت حضورا من سكان وزوَّار محافظة جدة وسط إجراءات احترازية يجري تطبيقها للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره استمتعوا خلالها بمشاهدة عرض لشاشات تفاعلية في الميادين وواجهات عدد من المباني التجارية ومعالم المحافظة نالت استحسان الجميع .// انتهى //22:12ت م0096

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