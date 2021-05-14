

واشنطن 02 شوال 1442 هـ الموافق 14 مايو 2021 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ 24 ساعة الماضية ‏‎37,231‎‏ إصابة ‏مؤكدة و733 وفاة نتيجة فيروس

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل ‏عدد الإصابات بالفيروس إلى ‏‎32,681,787‎‏، فيما ‏بلغ عدد الوفيات ‏‎581,573‎‏ وفاة.

‏// انتهى //‏

22:12ت م

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واشنطن 02 شوال 1442 هـ الموافق 14 مايو 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ 24 ساعة الماضية ‏‎37,231‎‏ إصابة ‏مؤكدة و733 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل ‏عدد الإصابات بالفيروس إلى ‏‎32,681,787‎‏، فيما ‏بلغ عدد الوفيات ‏‎581,573‎‏ وفاة.‏// انتهى //‏22:12ت م0095

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