شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ونظيره الأردني يبحثان القضية الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين.

وجرى خلال الاتصال تنسيق المواقف حيال القضايا العربية، في مقدمتها القضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في المنطقة، وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.