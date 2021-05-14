النيابة العامة توضح عقوبة تهريب الألعاب النارية أو صنعها أو بيعها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت النيابة العامة من تهريب المفرقعات أو تصنيعها أو بيعها، مشيرة إلى أن العقوبات تصل إلى السجن مدة لا تزيد على 6 أشهر أو الغرامة بما يصل إلى 100 ألف ريال أو بهما معًا.

الألعاب النارية ضمن المفرقعات

وقالت النيابة إن المفرقعات، مركب كيميائي تُعد لإحداث فرقعة صوتية تكون مصحوبة بهالات، أو أشكال ضوئية أو دخانية، مثل: (الألعاب النارية المضيئة، أو الدخانية) ويُحظر تداولها في غير الأحوال المنصوص عليها نظامًا، لما تنطوي عليه من أضرار جسيمة، وحوادث خطيرة.

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