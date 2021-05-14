- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم النيابة العامة توضح عقوبة تهريب الألعاب النارية أو صنعها أو بيعها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-14
شارك الخبر
النيابة العامة توضح عقوبة تهريب الألعاب النارية أو صنعها أو بيعها
الغرامة قد تصل 100 ألف ريال
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذرت النيابة العامة من تهريب المفرقعات أو تصنيعها أو بيعها، مشيرة إلى أن العقوبات تصل إلى السجن مدة لا تزيد على 6 أشهر أو الغرامة بما يصل إلى 100 ألف ريال أو بهما معًا.
الألعاب النارية ضمن المفرقعات
وقالت النيابة إن المفرقعات، مركب كيميائي تُعد لإحداث فرقعة صوتية تكون مصحوبة بهالات، أو أشكال ضوئية أو دخانية، مثل: (الألعاب النارية المضيئة، أو الدخانية) ويُحظر تداولها في غير الأحوال المنصوص عليها نظامًا، لما تنطوي عليه من أضرار جسيمة، وحوادث خطيرة.
شارك الخبر
شارك الخبر