هل مصاب التصلب اللويحي يستطيع أخذ لقاح كورونا؟ الصحة ترد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت وزارة الصحة ممثلة في مركز صحة 937 إن مريض التصلب اللويحي يمكنه الحصول على لقاح كورونا بعد استشارة الطبيب المعالج.

جاء ذلك ردًا من حساب الصحة 937 على استفسار حول إمكانية حصول مرضى التصلب المتعدد على اللقاح وتأثيره عليهم.

جرعات لقاح كورونا في المملكة

وكشفت وزارة الصحة اليوم عن أرقام جرعات لقاح كورونا في المملكة والتي تجاوزت 11.2 مليون جرعة عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

وحثت الصحة الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح بالمجان ضمن إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

حالات كورونا الجديدة

كما كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (927) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1608) حالات، فيما تم تسجيل (12) وفيات جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (431432) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (415747) حالة.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

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