وزير الخارجية يبحث تطورات القضية الفلسطينية مع وزيرة خارجية السودان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-14

متابعات الخليج 365 - واس

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من معالي وزيرة خارجية جمهورية السودان مريم الصادق المهدي، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين.

تطورات القضية الفلسطينية

وجرى خلال الاتصال تنسيق المواقف حيال القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في المنطقة، وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

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