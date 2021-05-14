الغذاء والدواء : مشاركة منتجات التجميل قد ينقل الميكروبات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت هيئة الغذاء والدواء النساء من مشاركة منتجات التجميل الشخصية مع الأخريات، وذلك منعًا لانتقال الميكروبات.

وأوضحت الهيئة عبر إنفوجراف لها اليوم أن مشاركة منتجات التجميل قد تؤدي إلى التهابات العين وتقرحات في الشفاه وظهور الحبوب والالتهابات.

منتجات التجميل المحظور مشاركتها

وشملت المواد التي يجب عدم مشاركتها ما يلي:

بودرة الأساس أو الفاونديشن.

منتجات العيون مثل الكحل والماسكارا.

منتجات الشفاه مثل أحمر الشفاه ومرطب الشفاه.

فرش المكياج والإسفنجات.



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