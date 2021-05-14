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شكرا لقرائتكم أمير عسير يشدد على تطبيق الغرامات بحق المخالفين للاحترازات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-14
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أمير عسير يشدد على تطبيق الغرامات بحق المخالفين للاحترازات
دعا لتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال إجازة عيد الفطر والإجازة الصيفية
متابعات الخليج 365 - الرياض
دعا أمير عسير الأمير تركي بن طلال للتفاعل مع الخطة الوطنية لمكافحة كورونا وأخذ جرعات التطعيم.
وأكد الأمير تركي بن طلال على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال إجازة عيد الفطر والإجازة الصيفية، والإسهام من جميع القطاعات في عسير بتفعيل الوسائل اللازمة لزيادة نسبة الوعي، وتطبيق الغرامات بحق المخالفين.
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