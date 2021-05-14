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أمير عسير يشدد على تطبيق الغرامات بحق المخالفين للاحترازات

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-14

أمير عسير يشدد على تطبيق الغرامات بحق المخالفين للاحترازات

دعا لتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال إجازة عيد الفطر والإجازة الصيفية

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعا أمير عسير الأمير تركي بن طلال للتفاعل مع الخطة الوطنية لمكافحة وأخذ جرعات التطعيم.

وأكد الأمير تركي بن طلال على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال إجازة عيد الفطر والإجازة الصيفية، والإسهام من جميع القطاعات في عسير بتفعيل الوسائل اللازمة لزيادة نسبة الوعي، وتطبيق الغرامات بحق المخالفين.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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