السعودية اليوم / المغرب تسجّل 35 إصابة بفيروس كورونا



الرباط 02 شوال 1442 هـ الموافق14 مايو 2021 م واس

سجّلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 35 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم،أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 514705, فيما بلغ مجموع الوفيات 9092.

// انتهى //

21:36ت م

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الرباط 02 شوال 1442 هـ الموافق14 مايو 2021 م واسسجّلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وحالة وفاة واحدة.وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم،أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 514705, فيما بلغ مجموع الوفيات 9092.// انتهى //21:36ت م0088

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