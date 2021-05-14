السعودية اليوم / شرطة القصيم: القبض على (8) مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية يقودون دراجات نارية ومركبة بشكل متهور بمحافظة الرس



الرس 02 شوال 1442 هـ الموافق 14 مايو 2021 م واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على (8) مواطنين، ومقيم من الجنسية اليمنية، في العقدين الثاني والثالث من العمر، يقودون دراجات نارية ومركبة بشكل متهور في أحد الشوارع الرئيسة بمحافظة الرس دون مراعاة لسلامة سالكي الطريق، ما يعد مخالفًا لنظام المرور، مع مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس

// انتهى //

20:25ت م

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الرس 02 شوال 1442 هـ الموافق 14 مايو 2021 م واسصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على (8) مواطنين، ومقيم من الجنسية اليمنية، في العقدين الثاني والثالث من العمر، يقودون دراجات نارية ومركبة بشكل متهور في أحد الشوارع الرئيسة بمحافظة الرس دون مراعاة لسلامة سالكي الطريق، ما يعد مخالفًا لنظام المرور، مع مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا ( كوفيد 19 )، والتباهي بذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.// انتهى //20:25ت م0077

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