شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على (8) مواطنين ومقيم يقودون دراجات نارية بشكل متهور بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.