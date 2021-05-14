شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على (8) مواطنين ومقيم يقودون دراجات نارية بشكل متهور بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على (8) مواطنين، ومقيم من الجنسية اليمنية، في العقدين الثاني والثالث من العمر، يقودون دراجات نارية ومركبة بشكل متهور في أحد الشوارع الرئيسة بمحافظة الرس دون مراعاة لسلامة سالكي الطريق، ما يعد مخالفًا لنظام المرور، مع مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا ( كوفيد 19 )، والتباهي بذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.