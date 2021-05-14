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شكرا لقرائتكم وزير الخارجية يبحث مستجدات الأوضاع في فلسطين مع نظيره الباكستاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-14
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية شاه محمود قريشي.
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وزير الخارجية يبحث مستجدات الأوضاع في فلسطين مع نظيره الباكستاني
ناقشا تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطويرها
متابعات الخليج 365 - واس
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية شاه محمود قريشي.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وفرص تطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من قضايا المنطقة، وتطورات الأوضاع في فلسطين، والمستجدات الإقليمية والدولية.
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