وزير الخارجية يبحث مستجدات الأوضاع في فلسطين مع نظيره الباكستاني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-14

متابعات الخليج 365 - واس

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية شاه محمود قريشي.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وفرص تطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من قضايا المنطقة، وتطورات الأوضاع في فلسطين، والمستجدات الإقليمية والدولية.

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