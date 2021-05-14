12 شهرًا مهلة لممارسي الأعمال المتعلقة بـ الأرصاد الجوية لتصحيح أوضاعهم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – مرسومًا ملكيًا رقم (م/86) وتاريخ 24 /09/ 1442هـ تضمن الموافقة على نظام الأرصاد الجوية حيث تضمن مهلة قدرها عام كامل لممارسي الأعمال المتعلقة بالأرصاد لتوفيق أوضاعهم وفق اللائحة المعتمدة.

لائحة نظام الأرصاد الجوية

وجاء المرسوم الملكي كما يلي: بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3 /3/ 1414هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (353 /60) بتاريخ 18 /2/ 1442هـ، ورقم (130 /24)

بتاريخ 23 /8/ 1442هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (568) بتاريخ 22 /9/ 1442هـ. رسمنا بما هو آت:

أحكام نظام الأرصاد الجوية

أولاً: الموافقة على نظام الأرصاد، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: قيام كل من يمارس عملاً أو نشاطاً يتعلق بالأرصاد الجوية بتصحيح أوضاعه بما يتوافق مع أحكام نظام الأرصاد -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- ولوائحه، وذلك خلال مدة لا تزيد على (اثني عشر) شهراً من تاريخ نفاذ النظام. ولوزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد منح مهلة إضافية بما لا يتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ انتهاء المدة المحددة، وذلك وفقاً لما يراه محققاً للمصلحة العامة.

ثالثاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة –كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا.



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