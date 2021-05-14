الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-14

السماح بعودة الشيشة والمعسلات مع اقتصار دخول المقاهي على المحصنين

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية السماح بعودة الشيشة والمعسلات ابتداءً من 5 شوال مع اقتصار دخول المقاهي على المحصنين وفق الحالة في “توكلنا” ويشترط للخدمة التباعد، وعدم تجاوز 5 أشخاص على الطاولة.



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