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شكرا لقرائتكم الأمن العام يستذكر الشهيد الخزاعي بعد 16 عامًا من وفاته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-14
يذكر أن الشهيد كان قد استشهد في المواجهة الأمنية التي حدثت يوم الخميس 12 ربيع الأول 1426هـ في حي الملحة حارة الزهارين بمكة المكرمة بين رجال الأمن ومجموعة من المنتمين إلى الفئة الضالة.
الأمن العام يستذكر الشهيد الخزاعي بعد 16 عامًا من وفاته
استشهد في مواجهة مع المنتمين إلى الفئة الضالة
متابعات الخليج 365 - الرياض
استذكر الأمن العام الشهيد أحمد بن حامد الخزاعي أحد منسوبي دوريات الأمن العام الذي استشهد أثناء تأدية واجبه الوطني يوم 12/3/1426 هـ.
ونشر الأمن العام صورة الشهيد وعلق عليها بالقول: “في ذاكرتنا”.
يذكر أن الشهيد كان قد استشهد في المواجهة الأمنية التي حدثت يوم الخميس 12 ربيع الأول 1426هـ في حي الملحة حارة الزهارين بمكة المكرمة بين رجال الأمن ومجموعة من المنتمين إلى الفئة الضالة.
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