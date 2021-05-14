الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-14

الأمن العام يستذكر الشهيد الخزاعي بعد 16 عامًا من وفاته

متابعات الخليج 365 - الرياض

استذكر الأمن العام الشهيد أحمد بن حامد الخزاعي أحد منسوبي دوريات الأمن العام الذي استشهد أثناء تأدية واجبه الوطني يوم 12/3/1426 هـ.

ونشر الأمن العام صورة الشهيد وعلق عليها بالقول: “في ذاكرتنا”.

يذكر أن الشهيد كان قد استشهد في المواجهة الأمنية التي حدثت يوم الخميس 12 ربيع الأول 1426هـ في حي الملحة حارة الزهارين بمكة المكرمة بين رجال الأمن ومجموعة من المنتمين إلى الفئة الضالة.

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