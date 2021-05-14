ضبط مركبات مارس قادتها التفحيط والسير بدون لوحات في المدينة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكن مرور منطقة المدينة المنورة من ضبط عدد من المركبات قام أصحابها بارتكاب مخالفات مرورية منها؛ التفحيط والسير بدون لوحات.

وأفاد المرور أنه سيتم إحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

عقوبة مخالفة التفحيط

وفي وقت سابق أوضحت إدارة المرور غرامة مخالفة القيادة بسرعة حتى تصدر الإطارات صوتًا عاليًا المعروفة باسم (التفحيط)، والتي يمارسها البعض ويعرض بها حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال المرور في تغريدة لها عبر حسابه بموقع تويتر: إن التحكم في المركبة، والقيادة بشكل آمن من علامات القائد المثالي، مؤكدة أن التحرك بالمركبة بسرعة عالية بحيث تحدث الإطارات صوتًا عاليًا يعد مخالفة مرورية.

ولفت المرور إلى أن التحرك بالمركبة بسرعة عالية بحيث تحدث الإطارات صوتًا عاليًا يعد مخالفة مرورية تستوجب غرامة مالية تتراوح ما بين 150 و300 ريال.



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