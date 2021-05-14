بالفيديو.. «الحرس الوطني» تجمع مرابطي الحد الجنوبي بأبنائهم في مناورة حربية

بعد أربعة أشهر من الغياب؛ التقى آباء مرابطون بالحد الجنوبي بأبنائهم عبر مشاهد حرب واقعية، وذلك في أحد مراكز الرماية بالرياض؛ عاش خلالها الطرفان مشاعر مختلطة.

ولمناسبة عيد الفطر المبارك، بثت وزارة الحرس الوطني، مقطع فيديو بعنوان «للعيد فرحة والأجمل أن تكون بهكذا لقاء» شارك فيه كل من رقيب أول نادر الحربي، والمقدم عبدالإله الميمون، والمقدم بسام المرشد، إضافة إلى الرقيب أول حاكم الرويلي.

وخلال الفيديو، تم إدراج مشاهد حيه للمرابطين في الحد الجنوبي أثناء ممارسة عملهم هناك، قابله استعدادات أبنائهم للمواجهة من داخل المركز الترفيهي.

وبدأت المواجهة بين الجانبين، بمناورة افتراضية، قبل أن يخلع الفريق الأصفر ـالأبناءـ والأحمر ـالآباء المرابطونـ خوذات الرأس ويتعرفون على بعضهم ويبدأ العناق.

ويُختتم الفيديو، بالانتقال إلى مطار الملك خالد بالرياض، ليودع الآباء أبناءهم هناك؛ في رسالة تؤكد تربية الأطفال على حماية الأوطان ضد المعتدين والطامعين.

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