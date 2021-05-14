5 مناطق تتصدر حالات التعافي الجديدة من كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدّرت الرياض قائمة المدن السعودية، من حيث التعافي من الإصابة بـ«كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، مُسجّلةً 460 حالة، تلتها جدة بـ174 حالة، ثم مكة المكرمة 81، والدمام 61، والهفوف 51 والمبرز 47. حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

وسجلت أبها 34حالة تعاف، وينبع 32، وبلجرشي31، والليث 23، وكل من «المدينة المنورة ووادي الدواسر» 21 حالة لكل منهما، تلتهما «عرعر والقنفذة» بواقع 20 حالة، ثم جازان 19 وخميس مشيط 18.

وفي المرتبة التالية، جاءت «حائل ونجران وحوطة بني تميم» بـ14 حالة لكل منها، ثم «الخبر وبللسمر والظهران والخرج» بـ13 حالة تعاف، تلتها كل من «الزلفى والقطيف وظهران الجنوب» بـ11 حالة.

وسجلت كل من «عنيزة والجبيل وبقيق وضرما» 10 حالات تعاف، ثم «المجمعة والنعيرية» بواقع 8 حالات، تلتهما «بريدة والأسياج وأبو عريش وليجة والخفجي» بـ7 حالات لكل منها. وفي المتربة التالية جاءت كل من «عفيف والغزالة وشرورة والمظيلف» بـ6 حالات تعاف.

وبعدها جاءت كل من «أبو راكة ورفائع الجمش وأحد رفيدة وتبوك وبيشة وسبت العلاية والخرمة والكامل وعيون الجواء ويدمة ورماح» بـ5 حالات، تلتها «العارضة والمندق وصبيا وبيش وأملج وحفر الباطن وشقراء وقرية العليا والجفر» بـ4 حالات.

وسجلت كل من «موقق والطوال والشنان والعيدابي وسكاكا والدوادمي والقريات والبدائع ويراض الخبراء وحريملاء وصامطة وطبرجل وساجر» 3 حالات تعاف لكل منها، تلتها «خليص وعريعرة والنبهانية والدلم ورابغ والقيصومة والحناكية والمويه وقلوة وأحد المسارحة وخيبر وتربة والسليل والقويعية والمذنب ورجال ألمع وأضم ورأس تنورة والبشائر» بتسجيل كل منها حالتي تعاف.

وأخيرًا جاءت كل من «بارق وسميراء وعقلة الصقور وطريف وتبالة وضرية والسعيرة وظلم والمجاردة وتثليث والعلا وضبا ودومة الجندل والمزاحمية وتمير وفيفا والقرى ووادي الفرع والريث والحمنة وأم الدوم» بتسجيل كل منها حالة تعاف واحدة.

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