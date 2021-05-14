ضبط مركبات عدة ارتكب أصحابها مخالفات التفحيط والسير دون لوحات

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الجمعة، ضبط عدد من المركبات ارتكب أصحابها مخالفات التفحيط والسير بدون لوحات.

وفي بيان عبر «تويتر» قالت الإدارة: مرور منطقة المدينة المنورة، يضبط عددًا من المركبات قام أصحابها بارتكاب مخالفات مرورية منها؛ التفحيط والسير بدون لوحات.

وأكدت الإدارة العامة، أنه «سيتم إحالة المخالفين إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا».

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