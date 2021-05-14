إغلاق مسجدين مؤقتًا لإصابة مصلين بكورونا.. وإعادة فتح 39

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم الجمعة، مسجدين مؤقتًا في منطقة الحدود الشمالية بعد ثبوت حالتي إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما أغلق خلال 97 يومًا 1175 مسجدًا تمّ فتح 1168 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 39 مسجدًا منها 28 بمنطقة القصيم و9 بمنطقة مكة المكرمة ومسجد بمنطقة عسير بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

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