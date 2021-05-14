«الجوازات» تُذّكر مجددًا بالمدة المتبقية في جواز السفر قبل مغادرة المملكة

جدّدت المديرية العامة للجوازات، اليوم الجمعة، التذكير بالمدة المتبقية في جواز السفر قبل مغادرة المملكة.

وفي بيان عبر حسابها على «تويتر»، قالت المديرية: قبل السفر تأكد من أن المدة المتبقية في جواز سفرك لا تقل عن 3 أشهر للدول العربية، و6 أشهر للدول الأخرى.

وأضافت: لتسعد بسفرك اهتم بجوازك، وتأكد من أن المدة المتبقية في جوازك لا تقل عن 3 شهور للدول العربية، و6 شهور للدول الأخرى.

وفي وقت سابق، أكدت المديرية، أن«زوج المواطنة وزوجة المواطن معفيين من المقابل المالي عليهم ما لم يكن على هوياتهم تابعين أو مرافقين».

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