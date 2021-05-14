السعودية اليوم / الجزائر تسجّل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 02 شوال 1442 هـ الموافق 14 مايو 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان الجزائرية اليوم تسجيل 170 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد بيان للوزارة بأن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بلغ 125059 إصابة، وإجمالي المصابين الذين تعافوا 87137 شخصاً، وإجمالي حالات الوفاة 3360 وفاة.

وأضاف البيان أن 26 مريضاً يرقدون حاليا في العناية المركزة.

// انتهى //

19:43ت م

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الجزائر 02 شوال 1442 هـ الموافق 14 مايو 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان الجزائرية اليوم تسجيل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 5 حالات وفاة إضافية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما تماثل 134 مريضاً للشفاء.وأفاد بيان للوزارة بأن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بلغ 125059 إصابة، وإجمالي المصابين الذين تعافوا 87137 شخصاً، وإجمالي حالات الوفاة 3360 وفاة.وأضاف البيان أن 26 مريضاً يرقدون حاليا في العناية المركزة.// انتهى //19:43ت م0070

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