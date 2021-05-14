

رفحاء 02 شوال 1442 هـ الموافق 14 مايو 2021 م واس

نثرت جمعية البر الخيرية الأهلية بابن شريم ،بمنطقة الحدود الشمالية اليوم البسمة على وجوه الأطفال في مبادرة "هدايا وعيديات الأطفال في منازلهم"من خلال قيام متطوعيها بتوزيع مئات الهدايا والعيديات على الأطفال أمام منازلهم وسط إجراءات احترازية كاملة في أثناء تقديم الهدايا لهم وفرحة كبيرة من قبل الأطفال.

وأوضحت الجمعية أن توزيع الهدايا على الأطفال في المنازل في ظل الظروف الحالية يهدف إلى رسم الفرحة على وجوه الأطفال، ومشاركتهم فرحة العيد، ورسم الابتسامة على وجوههم، وإدخال الفرحة على نفوسهم وهم في منازلهم، وإشعارهم ببهجة العيد السعيد.

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19:29ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعي/ "جمعية الشريم" تنثر بسمة ‫العيد على وجوه الأطفال في منازلهم بتوزيع الهدايا والعيديات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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