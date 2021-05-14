السعودية اليوم / لبنان تسجل 213 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



بيروت 2 شوال 1442 هـ الموافق 14 مايو 2021 م واس

سجّلت لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية 213 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 492270 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7586 بعد تسجيل 17 حالة وفاة.

// انتهى //

19:20ت م

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بيروت 2 شوال 1442 هـ الموافق 14 مايو 2021 م واسسجّلت لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية 213 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 535181 حالة.وأشارت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 492270 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7586 بعد تسجيل 17 حالة وفاة.// انتهى //19:20ت م0062

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