السعودية اليوم / البنك الأفريقي يكمل تسوية متأخرات السودان



الخرطوم 02 شوال 1442 هـ الموافق 14 مايو 2021 م واس

أكملت مجموعة البنك الأفريقي اليوم عملية تصفية المتأخرات البالغة (413) مليون دولاراً، مما يهيئ السودان للوصول الفوري إلى تمويل جديد، حيث تمت تسوية المتأخرات المستحقة لمجموعة بنك التنمية الأفريقي من قبل حكومة السودان بدعم من المملكة المتحدة من خلال تمويل تجسيري قدره 148 مليون جنيه إسترليني لسداد متأخرات السودان المستحقة لصندوق التنمية الأفريقي.

وقدّمت السويد منحة تمويل تبلغ حوالي 4.2 ملايين دولار لتغطية حصة السودان من أعباء العملية، كما التزمت جمهورية أيرلندا بتقديم 150 ألف يورو لخدمة الديون المستقبلية للسودان.

ونتيجة لذلك تم رفع عقوبات مجموعة البنك الدولي على السودان وتم توفير عملية قائمة على السياسات (PBO) للبلاد كجزء من إعادة مشاركة البنك الكاملة مع السودان لاستكمال عمليات البنك الجارية.

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19:17ت م

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