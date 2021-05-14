اجتماعي / احتفالات العيد بالقصيم تتواصل بأكثر من 100 موقع



بريدة 02 شوال 1442 هـ الموافق 14 مايو 2021 م واس

تتواصل احتفالات منطقة القصيم بعيد الفطر المبارك بأكثر من 100 موقع بالمنطقة تشمل أحياء مدينة بريدة ومختلف المحافظات والمراكز في المنطقة تحت شعار "عيدنا في حينا" ، التي ينظمها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالقصيم ممثلاً بمركز التنمية الاجتماعية ببريدة ومركز التنمية بمحافظة عنيزة، وتمتد 3 أيام ، يقدم من خلالها هدايا متنوعة تتجاوز 100 ألف عيدية.

وأكد مدير مركز التنمية الاجتماعية ببريدة سلطان الرجيعي أن احتفالات العيد بالقصيم تأتي بدعم وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم، وسمو نائبه اللذين يحرصان على نشر الأفراح بين أهالي منطقة القصيم والمقيمين خلال أيام عيد الفطر المبارك .

وأشاد بتكامل الجهات الحكومية في منطقة القصيم ومشاركتها الفاعلة لنشر الفرح بما يتماشى مع ديننا الإسلامي الحنيف ، لافتاً النظر إلى أن احتفالات العيد تهدف إلى نشر الفرح وزيادة التواصل الاجتماعي بين المجتمع وإبقاء الروابط الاجتماعية والمحافظة على العادات والتقاليد الاجتماعية .

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18:57ت م

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