تناول الكبدة في العيد هل يمهد لمرض النقرس ؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-14

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

مع إطلالة أيام عيد الفطر قد يلجأ البعض إلى تناول فطور دسم يحتوي على الكبدة يوميًا، ويعتقد البعض أن ذلك قد يؤدي إلى الإصابة بداء النقرس وزيادة الأملاح في الجسم، فما صحة ذلك؟

زيادة في الأملاح:

تقول استشارية التغذية الدكتورة شاهين سليمان لـ”متابعات الخليج 365 “: يجب على الفرد أن لا يكثر من تناول الكبدة يوميًا رغم فوائدها العديدة، والأفضل التنوع في المصادر الغذائية في فطور الصباح، فتناول الكبدة يوميًا لا يعد عادة صحية وقد يسبب زيادة في الأملاح وتدريجيًا النقرس، لكونها من الأغذية الغنية بالبيورينات التي ينتج عنها حمض اليوريك الذي تسبب مستوياته العالية في الدم مرض النقرس.

كما أنها غنية بالكولسترول، مما يجعلها غذاءً غير مناسب للمصابين بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري، وتحتوي على كمية عالية من فيتامين (أ)، فإذا أسرف في تناولها ربما عانى الشخص من أعراض فرط هذا الفيتامين، الذي يسبب فقدان الشهية والقيء والغثيان.

الكبدة تقاوم التوتر والضغط:

وحول فوائد تناول الكبدة مرة واحدة كل أسبوعين أضافت قائلة: هناك فوائد عديدة لتناول الكبدة أسبوعيًا أو كل أسبوعين، إذ تحتوي على الزنك الذي يعتبر معدنًا يساعد على حماية الجسم من الأمراض المرتبطة بالأوعية الدموية ويقوي الجهاز المناعي، ويقي من الإصابة بتصلب الشرايين، كما تعد الكبدة غنية بالسيلينيوم وهو من مضادات الأكسدة، ويؤدي دورًا فاعلًا في منع الجذور الحرة من مهاجمة خلايا الجسم المختلفة، ما يحميها من أمراض السرطان ومنها سرطان القولون.

كما تحتوي على حمض الفوليك، وهو مفيد جدًا للأم الحامل ولصحة جنينها، وتقاوم التوتر والضغط النفسي وتحتوي على فيتامين (H) الذي يعمل على تحسين البشرة والأظافر، كما تزيد من طاقة الجسم إذ تحتوي على فيتامين “ب 6” وحمض البانتوثنيك، الذي يساعد على دعم التمثيل الغذائي، تساهم في تقوية الذاكرة وتحسين أداء الدماغ، فهي تعزز تدفق الدم إلى المخ بالمعدل الطبيعي.

تجنب نصف التسوية:

وشددت الدكتورة شاهين على ضرورة أن تكون الكبدة مطبوخة بشكل جيد، وعدم تناولها نصف استواء، لتفادي التعرض لأي ميكروبات، كما يمكن إضافة البهارات والليمون والبصل والبقدونس وقليل من خل التفاح والطحينية، كما بدأ البعض في إضافة الجبن مما يجعله وجبة دسمة بالدهون، مع تجنب تناول المشروبات الغازية والأفضل صحيًا تناول الماء أو عصير الجزر أو الرمان أو غيره.

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