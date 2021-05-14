الحرس الوطني يجمع المرابطين بأبنائهم في مشاهد حرب حقيقية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

بعد أربعة أشهر من الغياب التقى آباء مرابطون بالحد الجنوبي من الحرس الوطني مع أبنائهم عبر مشاهد حرب واقعية في أحد مراكز الرماية بالرياض عاش خلالها الطرفان مشاعر مختلطة.

فرحة العيد أجمل

وأنتجت وزارة الحرس الوطني فيديو عنونته بـ”للعيد فرحة والأجمل أن تكون بهكذا لقاء” تزامنًا مع معايدات عيد الفطر المبارك وبعد طول غياب.

وشارك في العمل كل من رقيب أول نادر الحربي، المقدم عبدالإله الميمون، والمقدم بسام المرشد، والرقيب أول حاكم الرويلي.

مشاهد حية

وتم إدراج مشاهد حية للمرابطين في الحد الجنوبي وهم يمارسون عملهم هناك، قابله استعدادات أبنائهم من داخل المركز الترفيهي، ثم تقابل الفريقان وبدأت المواجهة بمناورة ترفيهية، قبل أن يخلع الفريق الأصفر وهم الأبناء والفريق الأحمر وهم الآباء المرابطون خوذات الرأس ويتعرفون على بعضهم ويبدأ العناق، ثم تتنقل المشاهد لمطار الملك خالد بالرياض وتوديعهم هناك.



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