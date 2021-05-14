الكواكب الصخرية تزين السماء الليلة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-14

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

يرصد بسماء الوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الجمعة ثاني أيام عيد الفطر المبارك والانتقال نحو بداية الليل الكواكب الصخرية عطارد والزهرة والمريخ في نظامنا الشمسي التي تزين الأفق الغربي في نفس الوقت، وستكون مشاهدة بالعين المجردة.

رؤية الكواكب الصخرية على الشواطئ البحرية:

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أنه يفضل أن يكون الأفق خاليًا من العوائق مثل الأشجار والمباني القريبة، ومن أفضل الأماكن لهذا الغرض الشواطئ البحرية أو السهول المفتوحة أو المرتفعات على جبل أو مبنى شاهق.

انضمام هلال شوال:

وخلص إلى القول بالإضافة إلى الكواكب سينضم هلال القمر إلى اللوحة الكوكبية الجميلة، وسيلاحظ أن كوكب الزهرة لا يزال منخفضًا جدًا في السماء، ولكن يومًا بعد يوم يرتفع في السماء وستكون رؤيته أسهل في وقت لاحق من الصيف، ولكن في الوقت الحالي، يستفاد من هذه الفرصة لمراقبة جميع الكواكب الداخلية في عرض واحد.

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