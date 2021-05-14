العصائر الطازجة أفضل من الشاي والقهوة في العيد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-14

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

نصحت استشارية التغذية الدكتورة نظمية مبارك، بتقديم العصائر الطازجة للضيوف في المعايدات لكونها أفضل من الشاي والقهوة للجسم، إذ تحتوي العصائر الطازجة على فيتامينات ومعادن وألياف عكس مشروبات الكافيين التي لا تفيد الجسم سوى في تنبيه الجهاز العصبي والتسبب في حدوث الأرق قبل النوم.

العصائر الطازجة غنية بالفيتامينات والأحماض:

وقالت في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365 “، إن هناك فوائد عديدة للعصائر الطازجة لكونها لا تحتاج إلى عملية هضم طويلة، إضافة إلى التفاعل السريع مع الجسم، كما تحتوي العصائر الطازجة على أحماض أمينية تمنع الإمساك.

كما تعتبر الفواكه التي تعد منها العصائر غنية بفيتامين (C) وهي سهلة الهضم وغنية بالكاروتين والصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم وفيتامينا (A) و(C)، كما يساهم تناول العصائر الطازجة بصورة مباشرة، في تقليل فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم في الجسم، كما بينت بعض الدراسات أن مشروبات الفاكهة تحد من فرص التعرض للأمراض المستعصية، أو أزمات القلب.

نصائح لمرضى السكري:

ودعت مرضى السكري لإعداد العصائر الطازجة في المنزل فذلك أفضل لهم لضمان عدم وضع السكر مع تجنب وضع الثلج، فالفواكه أساسًا تشتمل على السكر التي لا تؤدي إلى الارتفاع السريع في مستوى سكر الدم، كما أنه يمكن تناول عصير البرتقال أو التفاح أو الجزر أو الرمان، مع الحرص على أن تكون الكمية معتدلة.

لا تزيد الوزن:

وخلصت الدكتورة نظمية إلى القول: العصائر الطازجة لا تزيد الوزن عكس ما هو شائع، كما تحمي الجسم من الأضرار النفسية كالتوتر والقلق والأرق وتغير المزاج، كما نجد أن العصائر الطازجة تمنح الجسم الحيوية والنشاط وتبعد مشاعر الكسل والخمول والإحباط، كما ينصح بشراء العصائر الطازجة من الأسواق والتي تعد في حينها وليس الجاهزة من فترات طويلة، عدم إضافة السكر، استهلاكها في نفس اليوم حتى لا تتعرض للتلف فبعض العصائر لا تصلح للحفظ في الثلاجة لمدة أكثر من يوم.

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