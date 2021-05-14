الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-14

ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 122 شهيدًا

متابعات الخليج 365 - متابعة

ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي إلى 122 شهيدًا.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية اليوم أن من بين الشهداء 31 طفلًا، و 20 سيدة، و 900 إصابة بجروح مختلفة، والعشرات منهم بحالة خطرة.

واستشهد اليوم شابان فلسطينيان وأصيب آخرون خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدتي مردة وإسكاكا في محافظة سلفيت.

مواجهات حي الشيخ جراح

وأفادت مصادر طبية ومحلية في سلفيت بأن شابين استشهدا عقب إصابتهما بالرصاص الحي في البطن والصدر خلال المواجهات التي اندلعت في بلدتي إسكاكا ومردة، نصرةً للقدس وغزة ورفضًا لعمليات التطهير العرقي في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأكد مدير مستشفى سلفيت محمد الرمحي أن الشهيدين هما عوض أحمد حرب من قرية إسكاكا، والشاب شريف خالد سليمان من قرية مردة.

ضحايا جدد في اشتباكات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي

من جانبها أفادت وكالة معًا للأنباء باستشهاد 7 فلسطينيين وإصابة العشرات الجمعة خلال مواجهات مع الاحتلال في مختلف بلدات ومدن ومخيمات الضفة الغربية التي انتفضت في وجه الاحتلال ردًا على عدوانه على قطاع غزة وإجراءاته بحق المقدسيين.

وأفادت وزارة الصحة أن الطواقم الطبية في مختلف مراكز العلاج تعاملت مع 15 إصابة في رام الله بينها إصابتان خطيرتان، و3 إصابات في أريحا و27 إصابة في نابلس بينها 5 خطيرة، و5 إصابات في بيت لحم، و8 إصابات في جنين، و8 إصابات في سلفيت، و12 إصابة في طولكرم، و5 إصابات في قلقلية بينها إصابة خطيرة بالرصاص الحي في الشريان الرئيسي.

وأفادت مصادر طبية، بأن شاب مصاب بأربع رصاصات في جسده، وصل إلى إحدى المستشفيات في مدينة نابلس، قبل أن يعلن عن استشهاده لاحقًا.

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