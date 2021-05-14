السعودية اليوم / فلسطين تسجل 274 إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله 02 شوال 1442 هـ الموافق 14 مايو 2021 م واس

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 274 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم بأن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 95.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3.0%، ونسبة الوفيات 1.1%.

// انتهى //

18:13ت م

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رام الله 02 شوال 1442 هـ الموافق 14 مايو 2021 م واسسجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 274 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 14 وفاة في جميع المحافظات الفلسطينية.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم بأن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 95.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3.0%، ونسبة الوفيات 1.1%.// انتهى //18:13ت م0058

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