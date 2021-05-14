السعودية اليوم / الأردن تسجل 315 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 02 شوال 1442 هـ الموافق 14 مايو 2021 م واس

سجلت الأردن خلال الساعات الـ24 الماضية 315 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الأردنية في بيان اليوم بأن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 711114 حالة، فيما سجلت 21 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9224 وفاة.

// انتهى //

18:06ت م

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عمّان 02 شوال 1442 هـ الموافق 14 مايو 2021 م واسسجلت الأردن خلال الساعات الـ24 الماضية 315 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 723069 إصابة.وأفادت وزارة الصحة الأردنية في بيان اليوم بأن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 711114 حالة، فيما سجلت 21 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9224 وفاة.// انتهى //18:06ت م0055

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