السعودية اليوم / العراق يسجل 2767 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 02 شوال 1442 هـ الموافق 14 مايو 2021 م واس

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 2767 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 15910 بعد تسجيل 27 حالة وفاة جديدة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 1034396 حالة.

// انتهى //

17:56ت م

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بغداد 02 شوال 1442 هـ الموافق 14 مايو 2021 م واسسجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 2767 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19), مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1134859 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 15910 بعد تسجيل 27 حالة وفاة جديدة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 1034396 حالة.// انتهى //17:56ت م0053

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