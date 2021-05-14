

إسلام آباد 02 شوال 1442 هـ الموافق 14 مايو 2021 م واس

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 2517 إصابة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغ 873220 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 19384 وفاة، مشيراً إلى أن الحالات التي تماثلت للشفاء ارتفع إلى 780438 حالة.

// انتهى//

17:14ت م

0045



إسلام آباد 02 شوال 1442 هـ الموافق 14 مايو 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 2517 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 48 حالة وفاة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغ 873220 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 19384 وفاة، مشيراً إلى أن الحالات التي تماثلت للشفاء ارتفع إلى 780438 حالة.// انتهى//17:14ت م0045

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / باكستان تسجل 2517 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.