السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة جازان



جيزان 02 شوال 1442 هـ الموافق 14 مايو 2021 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعبداني ، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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17:11ت م

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