السعودية | “الصحة” تُحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أيام العيد وتعلن تسجيل (927) حالة مؤكدة

المناطق - واس

حذّرت وزارة الصحة من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أيام العيد ، وطالبت الجميع بأهمية استمرار التقيد بها حتى يصل المجتمع بإذن الله إلى بر الأمان.

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (927) حالة مؤكدة وتعافي(1608) حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (8551) حالة منها (1323) حالة حرجة .

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (431432) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (415747) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (12)حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7134) حالة -رحمهم الله جميعاً- ، كما أُجري (56495) فحصا مخبريا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏