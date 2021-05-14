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وزير الخارجية: ممارسات إسرائيل غير شرعية وتخالف المواثيق يجب وقفها فوراً

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-14

وزير الخارجية: ممارسات إسرائيل غير شرعية وتخالف المواثيق يجب وقفها فوراً

جدد دعم المملكة لتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته

متابعات الخليج 365 - واس

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، بمعالي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي.

إدانة ممارسات الاحتلال

وأكد سموه خلال الاتصال إدانة المملكة للممارسات غير الشرعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية، وضرورة الوقف الفوري لأعماله التصعيديّة التي تخالف كافة الأعراف والمواثيق الدولية.

دعم للقضية الفلسطينية

ودعا سمو وزير الخارجية إلى استكمال الجهود الرامية لإيجاد حلٍ عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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