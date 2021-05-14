تغريم شخصين نصف مليون ريال لمزاولة نشاط بالمخالفة لأحكام نظام المرئي والمسموع

أهداف نظام المرئي والمسموع

يذكر أن النظام يهدف إلى تنظيم نشاط الإعلام المرئي والمسموع داخل المملكة، وتطويره، والعمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة له، والعمل على أن يكون محتواه متسقًا والسياسة الإعلامية للمملكة.

وتنص المادة الثالثة من النظام على أنه يجب قبل ممارسة أي نشاط من أنشطة الإعلام المرئي والمسموع الحصول على ترخيص بذلك، وفقًا لما ورد في النظام، وما تحدده اللائحة.

فيما تنصل المادة الرابعة على أنه يخضع العاملون في مجال الإعلام المرئي والمسموع لأحكام النظام ولائحته، ولضوابط أداء المهنة للعاملين في هذا المجال، التي تضعها الهيئة.

في حين تنص المادة 11 في الفقرة 2 على أن تتولى الهيئة -بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقًا لاختصاصاتها المقررة نظامًا- تحديث المواصفات الفنية لأجهزة البث الإعلامي المرئي والمسموع، وإصدار الموافقات الخاصة باستيراد تلك الأجهزة وفسحها بناءً على ذلك.