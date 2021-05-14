الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-14

عليها أيام من رمضان ستصومها بعد الحول هل في ذلك كفارة؟ المفتي يجيب

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف سماحة المفتي فضيلة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ حكم تأجيل المرأة قضاء الأيام التي أفطرتها في رمضان إلى ما بعد الحول وما يجب عليها فعله.

وقال سماحة المفتي عبر مقطع صوتي بثته رئاسة الإفتاء عبر تويتر ردًا على سؤال حول حكم تأخير قضاء أيام رمضان لما بعد الحول إنه إذا تركت المرأة الأيام التي أفطرتها لما بعد الحول بدون عذر فهي آثمة وعليها إطعام مسكين عن كل يوم مع القضاء أما إن كانت من أهل الأعذار مثل الحمل أو الإرضاع أو المرض فعليها القضاء فقط ولا شيء عليها.

حكم جمع نية قضاء رمضان مع الست من شوال

وفي سياق متصل قال سماحة المفتي إنه لا يصح جمع نية قضاء أيام رمضان مع نية صيام الست من شوال مشيرًا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم :” إنما الأعمال بالنيات” فنية الفرض غير نية النفل فلكل منهما حكمه مشيرًا إلى أنه يجب قضاء الأيام أولا قبل الشروع في صيام الست من شوال.

حكم قضاء رمضان لمن أفطر بعذر

وفي وقت سابق كشف عضو الإفتاء بمنطقة القصيم فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله الطيار حكم قضاء رمضان لمن أفطر خلال الشهر الكريم من أصحاب الأعذار مشيرًا إلى أنها تقسم بحسب الحالات كما يلي:

من أفطر في بعذر شرعي فعليه القضاء وهو في ذمته ويتأكد في حقه التعجيل به لأنه لا يدري ما يعرض له.

الأولى تقديم القضاء على الست من شوال ومن أخره فلا حرج عليه لكن عليه أن يقضي ما فاته قبل رمضان القادم.

لا يلزم التتابع في صيام القضاء فيجوز صيامها متفرقة.

صيام القضاء صيام واجب يلزم تبييت النية له من الليل ويحرم الفطر فيه بدون عذر.

لا ينبغي للزوجة أن تصوم أيام القضاء إذا منعها زوجها من الصيام وكان في الوقت متسع لقضاء هذه الأيام قبل الحول.

صوم المرأة

لا يحل للمرأة صيام الست من شوال أو أي نفل إذا منعها زوجها.

أو أي نفل إذا منعها زوجها. لا يجوز أن يجمع المسلم بين نيتي صيام الست من شوال ونية القضاء فالقضاء يجب أن يكون مستقلًا وإذا رغب في صيام ستة أيام من شوال فيكون بعد قضاء الأيام التي أفطرها.

من أفطر لمرض ثم مات فلا قضاء عليه ولا إطعام لأنه لم يتمكن من القضاء.

إذا أخر المسلم قضاء الأيام لما بعد رمضان المقبل فإن عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم.

شارك الخبر