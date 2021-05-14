السعودية | مصور مصلى العيد المعلق فوق جبال بالسعودية: فيفا تسكنني

شكرا لقرائتكم مصور مصلى العيد المعلق فوق جبال بالسعودية: فيفا تسكنني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خطفت صور لمصلى العيد المعلق فوق جبال بـ"فيفا" جنوب السعودية، أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن جذبهم جمال المكان، وتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال الصلاة.

وفي حديث مع ملتقط تلك الصور البديعة، أوضح الشاب موسى عبده الفيفي للعربية.نت، أنه التقط الصور في مسقط رأسه بـ"كرعان" غرب محافظة فيفاء الواقعة جنوبي المملكة.

كما أشار إلى أن حبه وانتماءه لهذا المصلى الذي كان يرتاده مع والده منذ طفولته وحتى اليوم رغم انتقاله من المنطقة، دفعته إلى التقاط تلك اللحظات الساحرة. وأضاف أنه التقط بعض الصور بالهاتف وبعضها الآخر بطائرة الدرون.

أسكنها وتسكنني

أما حول ردود الأفعال التي لاقتها تلك الصورة، فرأى أنها جميلة وواسعة، مؤكدا أنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها بتصوير المصلى، مضيفا أن ردود الأفعال والتعليقات تكون سنويا محفزة وتدفعه لتقديم الأفضل.

كما تابع: "آمل أن أكون وفقتُ هذا العام أيضا في نقل جمال المصلى بشكل مختلف في زمن كورونا بتوثيق التباعد، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، خاصة أن العام الفائت لم يكن هناك صلاة لعيد الفطر، لذا أحببت توثيق تلك اللحظات".

مصلى العيد بين جبال فيفا

وأضاف: "أحاول أن أنقل جمال ديرتي عبر التصوير، فأنا أعمل موظفا في بلدية فيفاء بقسم العلاقات العامة والإعلام، وأعشق التصوير منذ الصغر، وبدأتُ بالكاميرات التقليدية للفيديو حتى وصلت إلى الدرون".

إلى ذلك، ختم مشددا على أنه ابن المنطقة، قائلا "أنا ابن الريف، وفيفاء ديرتي، أسكنها وتسكنني، وأحب تصوير طبيعتها، وتوثيق الأجواء الرائعة التي لا تكاد تفارقها، كلحظات المطر والضباب".