شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 927 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

سجلت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 927 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 431432 حالة.

وأوضحت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 7134 حالة وفاة.

وأضافت أنه تم تسجيل 1608 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 415747 حالة، لافتة إلى أن هناك 8551 حالة نشطة حالياً، من بينها 1323 حالة حرجة.