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الأمير تركي بن محمد يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

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الرياض - محمد عبدالله - دعا الله أن يحفظ أمن واستقرار المملكة..

رفع الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بالصحة والعافية وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، ونحن والوطن بخير وصحة وسلامة وعزة ورفعة.

كما رفع التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ سموه ويعيد هذه المناسبة عليه بالخير والمسرات، وأن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره ورخاءه وازدهاره في ظل القيادة الرشيدة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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