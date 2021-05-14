«الوطني للأرصاد» ينبِّه إلى أمطار رعدية على 3 مناطق بالمملكة

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، إلى هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» أنّ التنبيه يشمل مدينة الباحة، ومحافظات (العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن)، مشيرًا إلى أنّ الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

كما نبّه إلى حالة مماثلة في منطقة جازان، تتضمن هطول أمطار رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاط في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، موضحًا أنها تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً وتشمل (الحرث– الدائر– الريث– العارضة– العيدابي– فيفا– هروب).

وأصدر المركز تنبيهًا إلى منطقة عسير تضمن هطول أمطار رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتديًا في مدى الرؤية، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر حتى الثامنة مساء، وتشمل (المجاردة - النماص – بلقرن – تنومة – رجال ألمع - محايل ).

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، إضافة إلى تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، حائل، الشرقية، كذلك على أجزاء مناطق الحدود الشمالية والجوف والمدينة المنورة.

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