

الكويت 2 شوال 1442 هـ الموافق 14 مايو 2021 م واس

سجلت الكويت خلال الساعات الـ24 الماضية 763 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الكويتية في بيان اليوم أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 1681 بعد تسجيل سبعة وفيات، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 275745 حالة.

// انتهى //

15:53ت م

0039



الكويت 2 شوال 1442 هـ الموافق 14 مايو 2021 م واسسجلت الكويت خلال الساعات الـ24 الماضية 763 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 290006 إصابات.وأفادت وزارة الصحة الكويتية في بيان اليوم أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 1681 بعد تسجيل سبعة وفيات، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 275745 حالة.// انتهى //15:53ت م0039

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الكويت تسجل 763 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.