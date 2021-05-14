السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تغلق مسجدين مؤقتاً بعد ثبوت حالات إصابة كورونا بين صفوف المصلين وتعيد فتح 39 مسجداً



الرياض 02 شوال 1442 هـ الموافق 14 مايو 2021 م واس

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم مسجدين مؤقتاً في منطقة الحدود الشمالية بعد ثبوت حالتي إصابة بفيروس

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 39 مسجداً منها 28 بمنطقة القصيم و9 بمنطقة مكة المكرمة ومسجد بمنطقتي مكة المكرمة وعسير بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

// انتهى //

14:03ت م

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الرياض 02 شوال 1442 هـ الموافق 14 مايو 2021 م واسأغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم مسجدين مؤقتاً في منطقة الحدود الشمالية بعد ثبوت حالتي إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما أغلق خلال 97 يوماً 1175 مسجداً تم فتح 1168 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 39 مسجداً منها 28 بمنطقة القصيم و9 بمنطقة مكة المكرمة ومسجد بمنطقتي مكة المكرمة وعسير بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.// انتهى //14:03ت م0034

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