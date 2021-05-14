الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

وثق مقطع فيديو متداول تساقط الأمطار والبرد في منتزه المربع جنوب أبها في منطقة عسير فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول المزيد من أمطار الخير والبركة.

وأظهر المقطع الأمطار الشديدة وسرعة الرياح والغيوم التي عانقت المرتفعات لتظهر جمال الأجواء جنوبي أبها.

أمطار منتزه المربع جنوب أبها اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد، أصدر اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول على مدينة أبها، ومحافظات الحرجة، وأحد رفيدة، وظهران الجنوب، وسراة عبيدة.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً على كل من الباحة وعسير.

حالة الطقس اليوم

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، إضافة إلى تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، حائل، الشرقية، كذلك على أجزاء مناطق الحدود الشمالية والجوف والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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