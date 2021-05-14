شكرا لقرائتكم خبر عن في أول أيام العيد .. إغلاق 9 مواقع مخالفة للإجراءات الوقائية بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - رصد 69 مخالفة بمنشآت على الواجهات البحرية

ضاعفت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية جهودها الميدانية في متابعة الامتثال للإجراءات الاحترازية على الواجهات البحرية خلال أول أيام العيد عبر حملات الرقابة وأعمال النظافة والتعقيم، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث نفذت الفرق الميدانية 180 جولة رصدت خلالها 69 مخالفة وأغلقت 9 مواقع.

وبينت الأمانة أنها وضعت خططاً ميدانية لتشمل واجهات جدة البحرية في الكورنيش الشمالي, وشاطئ السيف, وممشى شارع فلسطين والكورنيش الأوسط، مستعينة بالآليات والمعدات اللازمة لتنظيف المواقع على فترات منتظمة، بالإضافة لتنفيذ أعمال تعقيم مكثفة في مختلف المرافق الخاصة بأماكن الجلوس وألعاب الأطفال، وتعقيم الحاويات المخصصة للنفايات.

وأكدت أمانة جدة مواصلة الجهود الميدانية المشتركة مع الجهات ذات العلاقة في الأسواق والواجهات البحرية والمرافق العامة لمتابعة امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس لا سيما خلال هذه الأيام التي تشهد إقبالاً متزايداً من السكان والزائرين، مثمنةً دور الجميع في الامتثال للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات "940" أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.