لحظة نزوح مئات العائلات من قطاع غزة تحسبًا لاجتياح إسرائيلي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-14

متابعات الخليج 365 - متابعة

نزحت مئات العائلات الفلسطينية من المدن والقرى الحدودية في قطاع غزة تحسبًا لتنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية برية في القطاع فيما تتواصل الهجمات الإسرائيلية الشرسة التي أوقعت مئات الشهداء والجرحى.

وفي وقت سابق أعلنت مصادر إسرائيلية نقلًا عن جيش الاحتلال أنه لم يقتحم قطاع غزة لكن لديه أوامر بالاستعداد لتنفيذ عملية برية وشيكة.

حصيلة ضحايا قطاع غزة

واستشهد أكثر من عشرة مواطنين فلسطينيين اليوم بينهم أم وأطفالها الثلاثة من عائلة العطار، في قصف إسرائيلي عنيف، على بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 119 شهيدًا من بينهم 31 طفلًا و19 سيدة، إضافةً إلى إصابة 830 آخرين بجروح مختلفة، من بينهم 139 طفلًا و66 سيدة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الخامس على غزة.



شارك الخبر