رفع تعليق السفر للخارج يدخل حيز النفاذ خلال أقل من 72 ساعة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

بعد أقل من 72 ساعة يدخل قرار رفع حظر السفر إلى الخارج حيز النفاذ حيث سيتمكن المواطنون الراغبون في السفر من مغادرة البلاد وفق القواعد والضوابط التي حددتها وزارة الداخلية والهيئة العامة للطيران المدني والجهات الصحية في المملكة.

الفئات المستفيدة من قرار السفر للخارج

وقد حددت وزارة الداخلية الفئات المسموح لها بالسفر للخارج كما يلي:

المواطنون المحصنون الذين تلقوا جرعتيْ لقاح (كوفيد 19) كاملتيْن، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر (14) يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

المواطنون المتعافون من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من (6) أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

المواطنون الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (كوفيد 19) خارج المملكة، وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات.

الحجر المنزلي بعد العودة

ويطبق عليهم الحجر المنزلي بعد العودة إلى المملكة لمدة (7) أيام، على أن يتم عمل فحص بتقنية ( PCR ) في نهاية مدة الحجر، ويُسْتثنى من الفحص الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ( 8 ) أعوام، وتعدل هذه الفئة حسب تعليمات وزارة الصحة.

الحجر المؤسسي على القادمين

من جهة أخرى أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تطبيق إجراءات جديدة لدخول المسافرين كافة من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة إلى المملكة عبر تعميم وجهته اليوم إلى شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة.

وينص التعميم على تطبيق الحجر المؤسسي على المسافرين من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة غير المحصّنين والقادمين من الدول التي لم يُعلق القدوم منها؛ على نفقتهم وستكون ضمن سعر التذكرة مع الحصول على وثيقة تأمين صحي سارية المفعول لتغطية المخاطر التي قد تنتج عن الإصابة بفيروس كورونا( COVID 19 ).

شارك الخبر